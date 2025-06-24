Ошибки Джо Байдена нужно исправить для мира – глава РФПИ

Ошибки экс-президента США Джо Байдена и его администрации необходимо исправить для мира и безопасности, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал публикацию Белого Дома, в которой текущего лидера США Дональда Трампа назвали "президентом мира".
"Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена нужно исправить"
- Кирилл Дмитриев
Напомним, что Дональд Трамп официально был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Письмо об этом было направлено в Нобелевский комитет несколькими странами, включая Израиль.
В эту пятницу Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.