Ошибки Джо Байдена нужно исправить для мира – глава РФПИ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев дал комментарий по поводу публикации Белого Дома, в которой Дональд Трамп был назван "президентом мира". Он заявил, что ошибки экс-лидера США Джо Байдена необходимо исправить.

Ошибки экс-президента США Джо Байдена и его администрации необходимо исправить для мира и безопасности, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию Белого Дома, в которой текущего лидера США Дональда Трампа назвали "президентом мира".

"Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена нужно исправить"

- Кирилл Дмитриев

Напомним, что Дональд Трамп официально был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Письмо об этом было направлено в Нобелевский комитет несколькими странами, включая Израиль.

В эту пятницу Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.