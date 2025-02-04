Виктор Орбан заявил, что Европа планирует столкнуться с Россией. Он отметил, что Евросоюзу надо вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой.

Венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Евросоюз в планах "как-то столкнуться" с Россией в ближайшие 10 лет. Он заявил, что Европа ведет против России прокси-войну, используя Украину.

В свою очередь, Орбан назвал позицию Будапешта, сказав, что она совершенно противоположна. Премьер призвал к прекращению огня, миру и урегулированию территориальных и других вопросов.

Он отметил, что сторонам следует достичь договоренности по экономическим вопросам, возвращению на российские рынки, использованию потенциала России и безопасности.

Глава правительства Венгрии добавил, что переговоры – это единственный способ избежать гонки вооружений, в противном случае "все наши деньги будут потрачены на оружие".