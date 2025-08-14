ООН приветствует продолжение диалога России и США

В ООН приветствуют продолжение российско-американского диалога, заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик после состоявшейся на Аляске встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
По его словам, в ООН приняли к сведению итоги переговоров глав государств.
"Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами (ООН - ред.)"
– Дюжаррик
Кроме того, добавил официальный представитель, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш снова "призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня", которое станет первым шагом к миру на Украине, уважающему "суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН". Дюжаррик подчеркнул готовность ООН поддержать все меры, которые будут реализоваться в этом направлении.