ООН приветствует продолжение диалога России и США

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
В Организации Объединенных Наций прокомментировали итоги состоявшейся в Анкоридже встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В ООН приветствуют продолжение российско-американского диалога, заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик после состоявшейся на Аляске встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

По его словам, в ООН приняли к сведению итоги переговоров глав государств.

"Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами (ООН - ред.)"

– Дюжаррик

Кроме того, добавил официальный представитель, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш снова "призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня", которое станет первым шагом к миру на Украине, уважающему "суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН". Дюжаррик подчеркнул готовность ООН поддержать все меры, которые будут реализоваться в этом направлении.

