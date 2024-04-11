Обсуждение законопроекта об иноагентах возобновилось в парламенте Грузии

Власти Грузии пытаются принять законопроект об иноагентах второй год подряд. Сегодняшнее его обсуждение в парламенте пройдет на фоне митинга, участники которого выступают против этого закона.

В среду, 17 апреля, в парламенте Грузии началось пленарное заседание, на котором продолжится рассмотрение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".

Оно проходит на фоне акции протеста, участники которой выступают против принятия закона.

Во время пленарного заседания в самом здании парламента продолжит действовать режим усиленной безопасности, согласно которому вход в здание будет запрещен для посетителей.

Законопроект об иноагентах в Грузии

Согласно законопроекту, иноагентами будут считаться "организации, проводящие интересы иностранной силы". Закон будет обязывать их регистрироваться в специальном реестре и ежегодно подавать декларацию о финансах.

Весной прошлого года руководство республики попыталось принять законопроект об иноагентах, однако после массовых митингов решило отозвать его. В этот понедельник в парламенте начались обсуждения законопроекта. Против него выступили представители оппозиции, президент республики, Евросоюз, Соединенные Штаты и ООН.