ОАЭ призвали Иран вернуть доверие арабского мира

В ОАЭ потребовали от Ирана вернуть доверие арабских стран. Там добавили, что атака Тегерана на Катар наносит ущерб всему региону.

Советник президента Арабских Эмиратов по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш призвал Иран восстановить доверие к нему арабских государств.

Он пояснил, что это отношение к Тегерану было утрачено после ракетной атаки КСИР на военную базу США в Катаре.

Гаргаш подчеркнул, что страны Персидского залива выступили против нападения Израиля на Иран и заявляли о необходимости снизить напряженность.

"Несмотря на это, Иран выбрал в качестве цели суверенитет братского государства Катар, и это нападение затрагивает всех нас"

- Анвар Гаргаш