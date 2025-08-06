Новый парк на 22 га открылся в Беслане

Власти Северной Осетии заявили об открытии в Беслане нового большого парка, соответствующее сообщение распространила пресс-служба МинЖКХ региона.
В ведомстве подчеркнули, что парк, раскинувшийся на площади 22 га, полностью готов к эксплуатации.
"Благоустройство территории осуществлено в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России""
– пресс-служба
В сообщении уточняется, что парк создавался силами подрядной организации, которая была привлечена республиканским управлением капстроительства.
В парке действуют пять площадок для детей. Для любителей активного отдыха предусмотрены три спортивные площадки. Спортсмены-экстремалы смогут покататься в скейт-парке. Для проведения мероприятий создан амфитеатр.
Проведены работы по озеленению 169 тыс кв м, высажено в общей сложности 481 дерево. Территория парка огорожена, на ней размещены 176 камер.