Новый парк на 22 га открылся в Беслане

Жителям и гостям Беслана (Северная Осетия) теперь доступен новый парк, в котором создана вся необходимая для отдыха детей и взрослых инфраструктура.

Власти Северной Осетии заявили об открытии в Беслане нового большого парка, соответствующее сообщение распространила пресс-служба МинЖКХ региона.

В ведомстве подчеркнули, что парк, раскинувшийся на площади 22 га, полностью готов к эксплуатации.

"Благоустройство территории осуществлено в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России""

– пресс-служба

В сообщении уточняется, что парк создавался силами подрядной организации, которая была привлечена республиканским управлением капстроительства.

В парке действуют пять площадок для детей. Для любителей активного отдыха предусмотрены три спортивные площадки. Спортсмены-экстремалы смогут покататься в скейт-парке. Для проведения мероприятий создан амфитеатр.

Проведены работы по озеленению 169 тыс кв м, высажено в общей сложности 481 дерево. Территория парка огорожена, на ней размещены 176 камер.