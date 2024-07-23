Новые паспорта начинают выдавать в Грузии

В Грузии с 4 июня начнут выдавать удостоверения личности и паспорта нового типа, которые, как обещают власти, будут обладать более надежной защитой, чем документы старого образца.
В частности, на удостоверениях личности нового образца разместят QR-код, который даст возможность госорганам оперативно проверять действительность паспорта и данные владельца.
В новых загранпаспортах обновится дизайн каждой страницы. Особым знаком станут ноты гимна Грузии, которые нанесут на последней странице документа.
В паспортах граждан будут указываться только дата и место рождения человека, его пол, а также имя и фамилия.
Как отмечается, обладателям старого типа паспортов и удостоверений личности не нужно будет менять их на новые. Старые документы будут действительны до конца своего срока.