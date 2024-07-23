Новые паспорта начинают выдавать в Грузии

На этой неделе в Грузии приступят к выдаче удостоверений личности и паспортов нового типа. Власти уверяют, что по сравнению с документами старого образца они будут более защищенными.

В Грузии с 4 июня начнут выдавать удостоверения личности и паспорта нового типа, которые, как обещают власти, будут обладать более надежной защитой, чем документы старого образца.

В частности, на удостоверениях личности нового образца разместят QR-код, который даст возможность госорганам оперативно проверять действительность паспорта и данные владельца.

В новых загранпаспортах обновится дизайн каждой страницы. Особым знаком станут ноты гимна Грузии, которые нанесут на последней странице документа.

В паспортах граждан будут указываться только дата и место рождения человека, его пол, а также имя и фамилия.

Как отмечается, обладателям старого типа паспортов и удостоверений личности не нужно будет менять их на новые. Старые документы будут действительны до конца своего срока.