Вестник Кавказа

Новые антироссийские санкции ЕК могут быть готовы до конца июня

Новые антироссийские санкции ЕК могут быть готовы до конца июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередной пакет санкций против России Европейская комиссия может представить достаточно скоро – до конца июня, рассказали в Париже.

Еще один пакет антироссийских санкций Европейского союза будет представлен в течение июня, такие примерные сроки озвучил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, накануне Париж передал Еврокомиссии свои предложения по новым ограничениям в отношении России, которые должны войти в новый пакет.

Соответственно, отметил дипломат, очередные санкции против Москвы могут быть разработаны буквально в ближайшие дни.

Барро уточнил, что французская сторона рассчитывает, что новый санкционный пакет будет окончательно разработан и представлен до конца июня.

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