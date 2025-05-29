Новые антироссийские санкции ЕК могут быть готовы до конца июня

Очередной пакет санкций против России Европейская комиссия может представить достаточно скоро – до конца июня, рассказали в Париже.

Еще один пакет антироссийских санкций Европейского союза будет представлен в течение июня, такие примерные сроки озвучил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, накануне Париж передал Еврокомиссии свои предложения по новым ограничениям в отношении России, которые должны войти в новый пакет.

Соответственно, отметил дипломат, очередные санкции против Москвы могут быть разработаны буквально в ближайшие дни.

Барро уточнил, что французская сторона рассчитывает, что новый санкционный пакет будет окончательно разработан и представлен до конца июня.