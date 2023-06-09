Новак: Россия будет развивать сотрудничество с Абхазией

Опубликовано: 21:29, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия поможет Абхазии в реализации всех проектов и поможет поднять экономику региона, заявил сегодня на встрече с президентом республики Асланом Бжанией заместитель председателя российского правительства Александр Новак.

Сегодня в Абхазию с рабочим визитом прибыла российская делегация под руководством зампредседателя правительства РФ Александра Новака. Ее участники обсудили с президентом республики Асланом Бжанией потенциал сотрудничества России и Абхазии.

"У нас исторически добрые взаимоотношения, и связи сегодня активно развиваются. Абхазия увеличивает рост своей экономики, валового внутреннего продукта. Также и Россия содействует финансово, чтобы реализовать инфраструктурные проекты, обеспечить финансовую стабильность. У нас растет торгово-экономический оборот: по прошлому году он вырос на 73%. Я считаю, что это не предел, потому что есть большой потенциал в самых разных отраслях. В первую очередь, это сфера туризма, новые инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы для привлечения сюда туристов. Это и восстановление работы аэропорта, чтобы обеспечить туристический поток, это и социальная сфера, которая активно развивается и ее надо и дальше обеспечивать для улучшения жизни людей и развития отношений, которые и так на высоком уровне между нашими народами", - отметил на встрече Александр Новак, передает РИА Новости.

Также зампредседателя правительства РФ особо подчеркнул, что приезд российской делегации направлен на реализацию этих целей.

В свою очередь, Бжания отметил, что к приезду российской правительственной делегации приковано внимание почти всех жителей Абхазии.

"В преддверии сезона настроение у нас рабочее, мы кровно заинтересованы в том, чтобы проекты, которые мы обсуждаем, перешли в практическую плоскость. Часть мы уже сделали, часть еще впереди. Если нам удастся наладить воздушное сообщение, для граждан Абхазии все причастные будут возведены в лик святых, настолько это важно и имеет большое значение"

- Аслан Бжания