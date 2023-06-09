Три главные проблемы Абхазии в летнем сезоне 2023 года

Опубликовано: 16:53, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транспортные сложности, навязанное питание в отелях и отсутствие отелей среднего уровня, а также штраф за несоблюдение дресс-кода омрачают начавшийся в Абхазии летний сезон. Кроме того, отдых в Абхазии в 2023 году подорожал для россиян. Несмотря на все это спрос на туры остается высоким.

Об особенностях и сложностях туристического сезона в Абхазии этим летом рассказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

Летний поток российских туристов начал прибывать в республику на этой неделе, после 5 июня. В период раннего бронирования всплесков не было. Глубина бронирования в основном составляет две-три недели, сильно заранее туристы не планируют отпуска, путевки приобретают когда уже уверены в своих планах.

Июнь традиционно не самый популярный месяц для отдыха в Абхазии. Пик обычно приходится на вторую половину июля, а также август и сентябрь.

Цены на отдых в 2023 году поднялись - абхазские курорты вслед за российскими соседями повысили цены на 10-25%, но туристов это не отпугнуло.

Первая сложность этим летом заключается в том, что билеты на поезда - как до Сочи, так и до Сухума, очень быстро распродаются. На июнь билетов уже нет. Туристы могут самолетом прибывать в Сочи, а оттуда добираться в Абхазию на "Ласточке" - она ходит в Гагру.

Вторая проблема - в Абхазии исчезают места размещения среднего ценового сегмента, остаются только люксовые и бюджетные предложения.

“У нас такая тенденция есть, когда уровень отелей высокого класса стал расти. То есть у нас больше стало отелей 4-звездных, а сегмент среднего уровня стал исчезать. То есть у нас есть либо частный сектор, гостевые дома, либо высокий уровень. А вот средний сегмент стал исчезать, к сожалению. И он нам очень сильно нужен"

– Анна Калягина

Еще одна проблема заключается в том, что огромное количество отелей в Абхазии сегодня предлагают исключительно полный пансион - то есть включенное в стоимость питание. Туристов не устраивает отсутствие других вариантов, многим нравится ходить в местные кафе апацхи. Кроме того, включенное питание сильно влияет на стоимость тура, заключила глава АСТ в эфире радио Sputnik.

Туристы этим летом также столкнулся с нововведением - штрафом за неподобающую одежду. Появление в купальных костюмах или в одних шортах для мужчин в любом месте, кроме пляжа, ударит по кошельку. Штрафовать туристов в Абхазии начнут с 1 августа.