Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина на сентябрь

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский экспорт бензина в сентябре также будет запрещен – Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении действующего запрета.

Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение министерства энергетики о продлении на сентябрь запрета экспорта бензина.

"Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей"

– кабмин

Также Новак одобрил идею продлить действие запрета для непроизводителей нефтепродуктов на сентябрь и октябрь.

Вице-премьер дал поручение проработать долгосрочные меры по стабилизации оптовых цен на топливо и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.

"Прошу Минэнерго в контакте с нефтяными компаниями продолжать работу по балансировке топливного рынка в период повышенного спроса"

– Новак

Российским нефтяникам рекомендовано не допускать закупок товара на бирже друг у друга и сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах.

Все видео





