Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина на сентябрь

Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение министерства энергетики о продлении на сентябрь запрета экспорта бензина.
"Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей"
– кабмин
Также Новак одобрил идею продлить действие запрета для непроизводителей нефтепродуктов на сентябрь и октябрь.
Вице-премьер дал поручение проработать долгосрочные меры по стабилизации оптовых цен на топливо и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.
"Прошу Минэнерго в контакте с нефтяными компаниями продолжать работу по балансировке топливного рынка в период повышенного спроса"
– Новак
Российским нефтяникам рекомендовано не допускать закупок товара на бирже друг у друга и сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах.