Вестник Кавказа

Россия может ввести запрет на экспорт бензина

Россия может ввести запрет на экспорт бензина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти России могут в скором времени запретить экспорт бензина, предупредил вице-премьер Александр Новак. По его словам, соответствующее решение будет обсуждаться в ближайшее время.

Бензин могут запретить вывозить из России уже в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, полный запрет на экспорт российского бензина может быть введен в августе-сентябре. Новак уточнил, что такая мера будет принята, если этого потребует положение дел. Политик добавил, что решение по запрету экспорта будет принято в ближайшие дни.

"Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складывается, и принимать решения"

– Новак

Отметим, что этот запрет в случае введения будет распространяться и на нефтекомпании.

Вице-премьер уточнил, что к таким мерам обычно прибегают в случае повышенного спрос на бензин: в подобных условиях они вполне целесообразны.

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