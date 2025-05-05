Номеров в гостиницах в Нальчике станет двое больше

Власти Кабардино-Балкарии намерены более чем в два раза увеличить количество номеров в местах размещения в Нальчике. Такого результата планируется достичь за 5 лет.

Номерной фонд Нальчика удвоится в течение ближайших пяти лет, заявил глава КБР Казбек Коков.

По его словам, таковы планы по развитию инфраструктуры на курорте федерального значения "Нальчик". В частности, власти планируют благоустраивать территории, развивать сеть дорог и общепита, создавать с нуля новые и реконструировать уже существующие санатории.

В числе прочего планируется наращивать число мест размещения. Сейчас в Нальчике для туристов доступны 4660 мест, а к 2030 году это количество может быть увеличено до 10 тыс. Чтобы достичь такого результата, на курорте будут строиться новые гостиницы. В данный момент в городе ведется строительство восьми отелей.