Авиалайнеры "Азимута" снова будут летать из Нальчика в Сочи

С началом лета российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в Ростове-на-Дону и Краснодаре, вернет в свое расписание полетов прямой рейс Нальчик – Сочи, отмененный по непонятным причинам.

Уже в первых числах июня жители Кабардино-Балкарии смогут слетать на отдых на Черное море – российская авиакомпания "Азимут", уже летавшая по этому маршруту, возвращает в свое летнее расписание востребованный авиарейс, сообщает пресс-служба аэропорта Нальчика.

Пока авиарейс будет выполняться всего раз в неделю – вылетать из Нальчика Superjet 100 будет по вторникам в 23:35, а прилетать в Сочи в 00:50, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Восстановить авиасообщение удалось благодаря программе субсидирования, в перспективе с ростом спроса на этом направлении авиакомпания планирует добавить второй еженедельный рейс, говорится в сообщении.

Напомним, "Азимут" с 4 января 2025 года запустил прямой рейс по маршруту Сочи – Нальчик, но впоследствии по неозвученным причинам отменил авиарейс.