Ночью в Москве резко похолодает

Опубликовано: 12:36, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие выходные ночные температуры в Москве резко снизятся. При этом днем будет по-прежнему тепло – до двадцати градусов тепла.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозом погоды, согласно которому на выходных температура в ночные часы в Москве может опуститься до плюс 3 градусов.

При этом в воскресенье днем столбики термометров будут подниматься до плюс 22 градусов

"К сожалению, на выходных температура понизится, хотя осадков у нас не ожидается, но произойдет адвекция холодного воздуха, поэтому минимальная температура будет порядка плюс 3-8 градусов, дневная температура в Москве - около плюс 20 градусов в субботу и, может быть, плюс 21-22 в воскресенье"

– Татьяна Позднякова

Далее собеседница РИА Новости отметила, что в воскресенье во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди.