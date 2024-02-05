Незрячим избирателям Чечни выбрать президента помогут тифломаркеры

Слабовидящим и незрячим жителям Чечни выбрать президента помогут специальные устройства – тифломаркеры. Это важный шаг в направлении создания инклюзивного общества, где каждый человек имеет равные возможности и права.

На выборах президента Российской Федерации, которые пройдут в марте, в Чечне будет использоваться новая технология, которая сделает процесс голосования более доступным для этих людей. Речь идет о тифломаркерах, которые помогут слабовидящим и незрячим избирателям исполниться свой гражданский долг.

«В Чеченской Республике впервые в ходе голосования на выборах президента России на избирательных участках для слабовидящих и незрячих избирателей будут применяться тифломаркеры. В ходе голосования на бюллетень будет накладываться специальный трафарет с информацией о кандидатах, выполненной шрифтом Брайля»

– пресс-служба избирательной комиссии региона

Тифломаркеры – это специальные устройства, которые позволяют слабовидящим и незрячим избирателям самостоятельно отмечать свой выбор на избирательном бюллетене. Тифломаркеры обладают тактильными элементами, которые помогают ориентироваться в пространстве и правильно расположить отметку на бюллетене.

В Чечне организаторы выборов приняли инициативу использования тифломаркеров для обеспечения доступности голосования для слабовидящих и незрячих избирателей. Это первый опыт использования такой технологии на выборах в России. С помощью тифломаркеров, люди с ограниченными возможностями зрения смогут самостоятельно отметить свой выбор на бюллетене, не зависимо от помощи других людей.

Использование тифломаркеров на выборах имеет огромное значение для инклюзивности и равноправия всех граждан. Подобные инновации позволяют слабовидящим и незрячим людям полноценно участвовать в общественно-политической жизни страны.