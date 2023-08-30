Незаконный "Колибри" продолжает заманивать детей в лагерь в Турции

Опубликовано: 22:34, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Детский лагерь "Колибри" нелегально набирает гостей, теперь для отдыха предстоящей зимой. В августе дети были выселены из отеля в Турции так как оператор не оплатил отдых. Позже выяснилось, что "Колибри" даже не является туроператором.

Скандально известная "Колибри-тур", уличенная в незаконной туроператорской деятельности, снова приглашает детей в лагерь в Турции, предупреждает АТОР.

Корреспондент "Вестника АТОР" как частное лицо обратилась в "Колибри", где ей предложили детский тур в зимний лагерь в турецком отеле в Анталье, назвали цены и дали реквизиты для оплаты. Напомним, в начале августа в Турции произошел инцидент с выселением российских детей из отеля - позже выяснилось, что детей на отдых в Турцию отправил "Колибри", но плату отелю не внес и накопил крупный долг. После этого стало известно, что ООО "Колибри-ТУР МСК" выписан штраф на 5 млн рублей. Было установлено, что компания оказывала услуги по организации заграничного детского отдыха, хотя не является туроператором.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела. Кроме того, в суд поступил иск о блокировке сайта "Колибри" с рекламой детского отдыха на 2024 год.