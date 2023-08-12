Выселенные из турецких отелей дети вернулись в Россию

Сегодня наконец благополучно завершилась неприглядная история с выселением из отелей российских детей, отправившихся на отдых в Турцию по путевкам частного туроператора "Колибри", "забывшего" оплатить их отдых.
"С 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе было обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних детей в возрасте от восьми до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург"
- посольство России в Турции
На этот момент все школьники, пострадавшие из-за недобросовестного туроператора "Колибри Тур", вернулись в Россию, - сообщили в посольстве РФ в Анкаре, передает РИА Новости.
Посольство вместе с генконсульством в турецкой курортной Анталье помогало в защите прав и интересов юных россиян, под контролем российской дипмиссии находились не только сами дети, но и их обеспечение.
Сегодня на конец дня все дети, отдыхавшие в Турции и размещенные в отелях города Кемер под контролем генконсульства, вылетели в Россию, - добавили в дипмиссии.