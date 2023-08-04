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Почему российских детей выселили из лагеря в Турции

Почему российских детей выселили из лагеря в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В одном из турецких отелей произошел тревожный случай: группу детей из России, прибывших на отдых, выселили якобы за то, что российский туроператор не оплатил для них отель. Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор.

В российских Telegram-каналах появилось сообщение, что около 90 детей выселили из лагеря в Турции якобы за то, что их проживание в отеле не было своевременно оплачено туроператором, который формировал группу. Ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор, сообщила пресс-служба ведомства.

"Надзорное ведомство взяло ситуацию с выселением российских детей из турецкого лагеря на контроль"

- Роспотребнадзор

Родителям пострадавших детей в ведомстве посоветовали составить претензии в адрес туроператора и обратиться в суд с групповым иском в защиту прав потребителей. Однако, как оказалось, детей в Турцию отправлял не туроператор и не по договору об оказании туристических услуг, а индивидуальный предприниматель – компания "Колибри", и дети пострадали из-за их недобросовестных действий, сообщает АТОР.

Родители детей не получили на руки ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни других документов, а разместили всех 68 отдыхающих в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их и выселелили из-за отсутствия оплаты проживания в ночь со 2 на 3 августа.

Как пояснил представитель компании, детей переселили в связи "с близостью пожаров в Кемере и только после завтрака".

После долгого ожидания детей перевезли в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но предупредили: номера оплачены лишь до 5 августа, после 12 часов детей выселят.

В "Колибри" родителям обещали организовать обратный вылет для детей на завтра, однако, похоже, это не так.

"Вполне возможно, предполагают эксперты, что вывозить юных туристов придется за свой счет"

- АТОР

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