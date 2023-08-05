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Выселение детей в Турции - российский "Колибри" задолжал отелю $75 тысяч

Выселение детей в Турции - российский &quot;Колибри&quot; задолжал отелю $75 тысяч
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Появились подробности истории, связанной с выселением российских детей из отеля в Турции. Российский организатор лагеря уже несколько месяцев не вносил плату, а также не приобрел обратные билеты для маленьких туристов.

Детский лагерь "Колибри" в Турции накопил $75 тыс долга перед турецким отелем, в результате на улице оказались 50 детей из России.

"Сначала оплата проходила небольшими траншами от $300 до 700, но потом компания начала накапливать долг. На данный момент он составляет $75 тыс. Мы небольшой отель и для нас это очень существенные средства. Мы понимаем, что отдыхающие – дети. Поэтому постарались сделать все, чтобы на них эта ситуация отразилась минимальным образом. Мы считаем себя и родителей пострадавшими сторонами и намерены обращаться в правоохранительные органы Турции"

– отель Omorfi Garden Resort

По данным АТОР, "Колибри" не только не оплатил проживание на курорте маленьких россиян, но и не купил для них обратные билеты на 5 августа. В итоге покупкой билетов и организацией трансфера сейчас занимаются родители. Отметим, что отдыхать в Турции дети должны были до 9 августа.

Детский лагерь "Колибри" не состоит в едином федеральном реестре туроператоров.

Почему российских детей выселили из лагеря в Турции

Почему российских детей выселили из лагеря в Турции

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