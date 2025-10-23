Нетаньяху встретился с посланником Трампа Кушнером

Биньямин Нетаньяху встретился в Иерусалиме с посланником Трампа Кушнером. Также ожидается встреча со Стивом Уиткоффом, который прибудет сегодня в Израиль.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с посланником лидера США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который курирует мирные инициативы по Газе.

Встреча прошла в офисе премьера в Иерусалиме. Также сегодня в еврейское государство должен прибыть советник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Как отмечают израильские СМИ, визит представителей Белого дома связан с планами Вашингтона приступить к воплощению в жизнь второго этапа мирного плана Трампа по сектору Газа.