Вестник Кавказа

Нетаньяху встретился с посланником Трампа Кушнером

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Биньямин Нетаньяху встретился в Иерусалиме с посланником Трампа Кушнером. Также ожидается встреча со Стивом Уиткоффом, который прибудет сегодня в Израиль.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с посланником лидера США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который курирует мирные инициативы по Газе. 

Встреча прошла в офисе премьера в Иерусалиме. Также сегодня в еврейское государство должен прибыть советник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.  

Как отмечают израильские СМИ, визит представителей Белого дома связан с планами Вашингтона приступить к воплощению в жизнь второго этапа мирного плана Трампа по сектору Газа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
725 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.