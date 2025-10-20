Вестник Кавказа

Нетаньяху уволил главу СНБ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава израильского правительства Нетаньяху отправил в отставку начальника СНБ Ханегби.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху снял с должности главу Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, передают СМИ еврейского государства. 

"Премьер-министр Нетаньяху уведомил меня сегодня о намерении назначить нового главу Совета национальной безопасности. В связи с этим сегодня заканчивается мое пребывание на посту советника по вопросам национальной безопасности и главы Совета национальной безопасности"

– Цахи Ханегби 

Ханегби заявил, что готов оказать поддержку своему преемнику, если тот будет нуждаться в помощи, а также отметил важность расследования трагических событий 7 октября 2023, ответственность за которые, как подчеркнул чиновник, лежит в том числе на нем. 

Сообщается, что Ханегби не примет участие во встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

