Израиль отказал США в переговорах по урегулированию с Ливаном

Власти Израиля не приняли американское предложение по переговорам с Ливаном. Уведомление об этом Бейрут получил от Вашингтона.

Израиль не согласился на предложение США по переговорам с Ливаном, рассказал спикер парламента Ливана Набих Берри, передает издание Asharq Al-Awsat.

"Предложение о ливано-израильском переговорном треке снято с повестки дня из-за того, что Тель-Авив отверг американскую инициативу об этом"

– Набих Берри

Он пояснил, что спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак уведомил ливанское руководство об отказе Израиля.

Американское предложение подразумевало двухмесячное прекращение огня и переговоры, итогом которых мог стать вывод сил Израиля с территории Ливана. Также предполагалось решение вопроса о демаркации границ и обеспечении безопасности.