Нетаньяху поблагодарил Баку за содействие диалогу Израиля и Турции

Биньямин Нетяньяху в письме Ильхаму Алиеву отметил важную роль Баку в качестве регионального медиатора.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху направил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю Дня независимости. В нем Нетаньяху высоко оценил усилия Баку по налаживанию контактов между Израилем и Турцией.

"Ваша страна продемонстрировала неизгладимый пример великодушия и дружбы. Я также хочу выразить благодарность Азербайджану за его роль в содействии диалогу между Израилем и Турцией, а также в развитии регионального сотрудничества"

– Биньямин Нетаньяху

Так израильский политик оценил предоставление Азербайджаном площадки для переговоров между Израилем и Турцией по ситуации в Сирии.

В своем послании Нетяньяху также высказался о глубоких исторических связях двух стран. По словам израильского премьера, страны развили партнерство, основанное на доверии и уважении между народами и правительствами.