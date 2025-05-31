Вестник Кавказа

Нетаньяху поблагодарил Баку за содействие диалогу Израиля и Турции

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетяньяху в письме Ильхаму Алиеву отметил важную роль Баку в качестве регионального медиатора.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху направил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю Дня независимости.  В нем Нетаньяху высоко оценил усилия Баку по налаживанию контактов между Израилем и Турцией. 

"Ваша страна продемонстрировала неизгладимый пример великодушия и дружбы. Я также хочу выразить благодарность Азербайджану за его роль в содействии диалогу между Израилем и Турцией, а также в развитии регионального сотрудничества"

– Биньямин Нетаньяху 

Так израильский политик оценил предоставление Азербайджаном площадки для переговоров между Израилем и Турцией по ситуации в Сирии. 

В своем послании Нетяньяху также высказался о глубоких исторических связях двух стран. По словам израильского премьера, страны развили партнерство, основанное на доверии и уважении между народами и правительствами.

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