Израиль встревожен быстрым обогащением урана в Иране

Канцелярия председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху оценила новейший доклад МАГАТЭ по иранской ядерной программе как ясный сигнал о необходимости принятия срочных мер в отношении ядерных объектов в Иране.
Напомним, что МАГАТЭ зафиксировала значительный и довольно быстрый рост в Иране объемов урана, обогащенного до 60-процентного уровня. Всего за три месяца они выросли на треть и сейчас составляют порядка 409 кг. Рост происходит на фоне переговоров Тегерана и Вашингтона о новой ядерной сделке, в ходе которых американская сторона требует от Ирана прекращения процесса обогащения урана.
"Документ рисует мрачную картину и служит четким предупреждением: несмотря на многочисленные предостережения со стороны международного сообщества, Иран по-прежнему целенаправленно движется к созданию ядерного оружия"
– канцелярия Нетаньяху
В докладе МАГАТЭ Тель-Авив увидел однозначные признаки военной направленности иранской ядерной программы – по оценкам израильских политиков, для мирных целей Тегерану ни к чему столько высокообогащенного урана.
Также Израиль обеспокоен и тем, что Иран не допускает инспекторов агентства на свои важнейшие ядерные объекты. Поэтому израильское правительство считает необходимым принять немедленные и практические меры по предотвращению дальнейшего наращивания ядерного потенциала Ирана.