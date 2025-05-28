Израиль встревожен быстрым обогащением урана в Иране

Израиль всерьез обеспокоен докладом МАГАТЭ, из которого следует, что Иран резко ускорил обогащение урана после начала переговоров с США по ядерной сделке. В связи с этим израильское правительство призвало мировое сообщество оказать немедленное воздействие на Тегеран для прекращения наращивания высокообогащенного урана.

Канцелярия председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху оценила новейший доклад МАГАТЭ по иранской ядерной программе как ясный сигнал о необходимости принятия срочных мер в отношении ядерных объектов в Иране.

Напомним, что МАГАТЭ зафиксировала значительный и довольно быстрый рост в Иране объемов урана, обогащенного до 60-процентного уровня. Всего за три месяца они выросли на треть и сейчас составляют порядка 409 кг. Рост происходит на фоне переговоров Тегерана и Вашингтона о новой ядерной сделке, в ходе которых американская сторона требует от Ирана прекращения процесса обогащения урана.

"Документ рисует мрачную картину и служит четким предупреждением: несмотря на многочисленные предостережения со стороны международного сообщества, Иран по-прежнему целенаправленно движется к созданию ядерного оружия"

– канцелярия Нетаньяху

В докладе МАГАТЭ Тель-Авив увидел однозначные признаки военной направленности иранской ядерной программы – по оценкам израильских политиков, для мирных целей Тегерану ни к чему столько высокообогащенного урана.

Также Израиль обеспокоен и тем, что Иран не допускает инспекторов агентства на свои важнейшие ядерные объекты. Поэтому израильское правительство считает необходимым принять немедленные и практические меры по предотвращению дальнейшего наращивания ядерного потенциала Ирана.