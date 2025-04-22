МАГАТЭ поставило Ирану "двойку"

Согласно докладу МАГАТЭ о взаимодействии с иранскими ядерщиками, агентство не удовлетворено тем, как Тегеран ведет себя по отношению к международным инспекторам, не позволяя им вести серьезное наблюдение за иранской ядерной программой.
"В то время, как Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по рутинным вопросам, по многим темам его сотрудничество с агентством нельзя назвать удовлетворительным"
– МАГАТЭ
Кроме того, Тегеран игнорирует запросы МАГАТЭ, в частности, о скрытых от инспекторов в прежние годы ядерных материалах.
Сильно беспокоит агентство и общий объем обогащенного иранского урана – две недели назад в распоряжении ИРИ имелось почти 409 кг 60-процентного радиоактивного металла, то есть на треть больше, чем три месяца назад.
В связи с этим руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси требует от Ирана в кратчайшие сроки нормализовать контакты с агентством.