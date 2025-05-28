Вестник Кавказа

Иран подготовил площадки для строительства двух АЭС

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана подготовили две площадки для постройки АЭС на севере и юге страны.

Иран планирует строительство двух атомных электростанций на севере и юге страны, сейчас на месте будущих объектов подготовлены площадки, сообщил глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. 

"До конца седьмой программы (пятилетки, март 2024 - март 2029 годов - ред.) развитие мощностей атомной электроэнергетики в Иране достигнет 3 тысяч мегаватт, для строительства двух электростанций на юге и севере страны подготовлены площадки"

– Мохаммад Эслами 

Напомним, что в Иране сейчас работает одна АЭС в Бушере. "Росатом" участвует в строительстве второго и третьего блоков станции. 

Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее отмечал, что следующая площадка для развития атомной энергетики в Иране с участием специалистов из РФ уже определена, но работы по строительству начнутся не в ближайшее время. 

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