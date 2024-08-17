Вестник Кавказа

Несколько сел эвакуировали из-за надвигающегося оползня в Грузии

Грузия
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Харагаульском районе Грузии устанавливают причины развития оползневых процессов. Жителей нескольких населенных пунктов эвакуировали безопасное место.

В Грузии провели эвакуацию части жителей двух населенных пунктов на фоне активизации оползневых процессов. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Имерети.

Речь идет о селах Гверки и Хемагали, расположенных в Харагаульском районе страны.

"В целях обеспечения безопасности сегодня ночью была проведена эвакуация граждан, находящихся в зоне риска оползней, на безопасные территории"

– администрация Имерети

Как отмечается, стихия уже нанесла ощутимый ущерб жилым домам, сельхозугодьям и автомобильным дорогам.

На место прибыли геологи. Они постараются выяснить причину развития оползневых процессов и подготовят прогноз возможных рисков.

"Мэрия Харагаули внимательным образом следит за ситуацией и примет все необходимые меры на основе официальных заключений и рекомендаций специалистов"

– краевая администрация

Местным жителям настоятельно рекомендую соблюдать все указания соответствующих служб.

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