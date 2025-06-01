Несколько областей России будут сотрудничать с регионами Армении

Две российские области договорились о сотрудничестве с регионами Армении. Подписание документов состоялось сегодня в Ереване.

В пятницу, 6 июня, несколько регионов России заключили соглашения о сотрудничестве с областями Армении. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Документы были подписаны на 10-м армяно-российском межрегиональном форуме в Ереване, на котором присутствовали председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и спикер парламента РА Ален Симонян.

В частности, правительство Ростовской области оформило соглашение о взаимодействии с администрацией Араратской области Армении, передает News.am.

В свою очередь, Архангельская область договорилась о сотрудничестве с Вайоцдзорской областью республики. Стороны подписали программу мероприятий.

Ранее сегодня Ален Симонян сообщил, что Армения готова к активному и долгосрочному сотрудничеству с Россией.

Напомним, накануне председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко прибыла в Ереван. В ходе поездки она уже встретилась с премьер-министром и спикером парламента республики.