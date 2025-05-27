Армения готова к активному и долгосрочному сотрудничеству с Россией

Армения готова к активному сотрудничеству с Россией. Такое заявление сделал 6 июня спикер парламента РА Ален Симонян на встрече в Ереване с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.
"Республика Армения готова к активному сотрудничеству с Российской Федерацией, основанному на конструктивном диалоге, доверии и стремлении к поступательному развитию партнерских отношений"
– Ален Симонян
Спикер армянского парламента подчеркнул, что Ереван намерен развивать долгосрочное взаимовыгодное взаимодействие с Москвой.
Он также обратил внимание на то, что республика ценит все положительные моменты, которые есть во взаимоотношениях с РФ.
"С удовольствием хочу отметить активацию диалога с Россией с начала текущего года. Контакты между лидерами наших стран продолжаются. Проведение внеочередного заседания межпарламентской комиссии в рамках вашего визита – одно из доказательств обоюдной заинтересованности в поддержании динамичного диалога и стремления дальнейшего укрепления стратегического партнерства между нашими странами"
– председатель парламента
В свою очередь, Матвиенко отметила, что России настроена на развитие и расширение многопланового сотрудничества с республикой Южного Кавказа.
Напомним, накануне спикер Совфеда прибыла в Армению накануне. В рамках поездки она уже пообщалась с премьер-министром и спикером парламента республики, а также поучаствовала в заседании межпарламентской комиссии. Помимо этого, она посетит 10-й Армяно-Российский межрегиональный форум.