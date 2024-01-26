Несколько человек пострадали во время взрыва в квартире в Дагестане

В настоящее время пострадавшие во время взрыва в Дагестане находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает.

В понедельник в одном из многоквартирных домов в Дагестане прогремел взрыв. Об этом рассказали в региональном отделении МЧС России.

Во время взрыва получили различные травмы два человека – мужчина и женщина.

"В городе Дербенте по улице Далгата, 1 (а) в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома пострадали два человека"

– пресс-служба управления

Пострадавших доставили в больницу, они находятся под наблюдением врачей. Их состояния оценивается как средней тяжести.