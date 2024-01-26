Легковушка упала в воду в Махачкале, пострадали дети

Двое детей находятся на грани жизни и смерти после падения легкового автомобиля в канал им. Октябрьской революции в Махачкале.

Сегодня днем в Махачкале Lada Priora с молодым мужчиной и двумя детьми упала в канал им. Октябрьской революции. Водитель отделался легкими травмами, но пассажиры сильно пострадали, рассказали в ГУ МВД РФ по Дагестану.

"В результате происшествия двое пассажиров автомобиля 10 и 12 лет в тяжелом состоянии доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу Махачкалы"

– ГУ МВД РФ по Дагестану

Дети слишком долго находились под водой, прежде чем их удалось поднять к воздуху, в результате оба сейчас находятся на искусственной вентиляции легких.

Дело о падении легковушки в канал им. Октябрьской революции уже находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина, он поручил дагестанскому следственному управлению открыть уголовное дело.