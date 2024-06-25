Названа дата проведения "Формулы-1" в Баку в 2026 году

Опубликован календарь проведения этапов "Форумулы-1" на 2026 год. Согласно ему, Гран-при Азербайджана пройдет с 25 по 27 сентября.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2026 году пройдет с 25 по 27 сентября, согласно опубликованному календарю Международной автомобильной федерации и организаторов Формулы-1 на следующий год.

В 2026 году календарь "Формулы-1" снова будет состоять из 24 этапов с единственным изменением: Гран-при Эмилии-Романьи заменено трассой в Мадриде (Испания).

Напомним, что в 2025 году Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.

В Баку уже приступили к строительству паддока для проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Его возведут на проспекте Нефтяников, напротив Дома правительства.