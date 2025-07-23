Назван самый дорогой курорт Ставрополья по стоимости аренды жилья

Самым дорогим по стоимости аренды жилья среди курортов Ставропольского края стал Кисловодск. Данными об этом поделились в Сбербанке.

Кисловодск оказался самым дорогим по стоимости аренды жилья курортом Ставропольского края среди других городов региона, рассказали в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

В пик туристического сезона средняя стоимость номера в трехзвездочном отеле достигла примерно 11 тыс рублей за сутки, а аренда квартиры – 6 тыс рублей.

Для сравнения в Пятигорске и Ессентуках цена проживания в отелях за ночь варьируется от 6 до 7 тыс рублей, а аренда квартиры - 4 тыс рублей. В Минводах цены несколько выше: квартира на сутки обойдется около 6 тыс рублей, а гостиница – 7 тыс рублей.

"Посуточная аренда жилья остается наиболее востребованным и выгодным вариантом для отдыхающих в курортных городах Ставропольского края"

- глава Ставропольского отделения Сбербанка Роман Чеканов

Напомним, что за первые шесть месяцев 2025 года туристический поток в Кисловодск вырос на 13%. За это время он принял более 256 тыс человек.