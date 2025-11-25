Наставник "Карабаха" оценил игру команды в Неаполе

Гурбан Гурбанов доволен игрой "Карабаха" в матче с "Наполи". Он отметил, что азербайджанской команде противостоял очень сильный соперник.

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов подвел итоги матча основного этапа Лиги чемпионов с "Наполи".

По его словам, он доволен игрой своих подопечных в матче против столь серьезного соперника, несмотря на поражение.

"Что касается нашей игры, то я ей доволен. Несмотря на поражение, ребята не отступали и боролись до конца, атаковали и показывали смелую игру. Против нас играла очень качественная команда. Мы должны продолжать в том же духе. Как я говорил до этого, мы должны наслаждаться каждым матчем на этом турнире и должны уверенно играть, дабы продолжать расти"

– Гурбан Гурбанов

Он отметил, что игра развивалась ровно по тому сценарию, как они и ожидали до встречи.

"Можно сказать, что все было так, как мы и думали. Разве что перед первым голом, когда провели замену и перестраивалась оборона, мы где-то на 8-10 минут потеряли нити игры. Поначалу мы действовали по одной системе, и после вынужденной замены возникло недопонимание в эти минуты. Тогда и решился исход встречи"

– тренер "Карабаха"

Напомним, встреча между "Наполи" и "Карабахом" состоялась в Неаполе вечером 25 ноября. Победу со счетом 2:0 одержала итальянская команда.

"Наполи" – действующий чемпион Италии. В настоящее время неополитанцы с 25 очками занимают третью строчку в турнирной таблице национального первенства, отставая от идущей на первом месте "Ромы" всего на 2 очка.