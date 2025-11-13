Население Азербайджана выросло на 30 тыс человек в этом году

Население АР в этом году увеличилось на 30 тыс человек. Небольшой перевес женщин в гендерной структуре сохранился.

Численность населения Азербайджана выросла в этом году на 0,3%. Прибавка составила почти 30 тыс человек, информирует Госкомстат республики.

Согласно данным статистического ведомства, население страны сейчас составляет 10 млн 253 тыс человек.

Население республики примерно поровну распределено между городом и сельской местностью. В городах страны проживает чуть больше граждан АР – 54,4%, в сельской местности – 45,6%.

В гендерной структуре населения Азербайджана фиксируется незначительное преобладание женщин – 50,2% против 49,8% мужчин.