NASA обнаружило сильный выброс тепла у ядерного объекта в Фордо

Около иранского ядерного объекта в городе Фордо незадолго до того, как Дональд Трамп объявил об ударе по нему и еще по двум объектам, произошел сильный выброс тепловой энергии, сообщают американские СМИ со ссылкой на NASA.

NASA зарегистрировало мощный выброс тепла у ядерного объекта в иранском городе Фордо за некоторое время до того, как стало известно об ударе США по нему, пишет The New York Times.

В сообщении говорится, что такие тепловые сигналы система наблюдения агентства, как правило, "видит" там, где происходят бомбардировки либо сильные пожары.

При этом иногда такие сигналы могут говорить о выбросах на промышленных предприятиях либо о природных пожарах, однако в районе Фордо в последнее время таких событий не случалось.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп рассказал об успешной атаке американских ВВС на объекты иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже он заявил, что были уничтожены ключевые объекты по обогащению урана в Иране. В Тегеране подтвердили факт атаки, уточнив, что ждали ее и заранее провели эвакуацию с объекта в Фордо.