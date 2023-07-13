Найдены тела двух пропавших без вести на Кубани

тела двух жителей Туапсинского района были обнаружены после наводнения. Ранее они числились пропавшим без вести.
Два человека, числившиеся пропавшими без вести, погибли из-за наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.
"Найдены тела двух пропавших без вести в результате прошедших ливней в Туапсинском районе Кубани"
– прокуратура Краснодарского края
Ранее сообщалось о том, что были заведены уголовные дела о пропаже 4 местных жителей.
Напомним, что после сильных ливней на район вылилось три месячные нормы осадков. В результате произошел подъем рек до опасных отметок и подтопления придомовых территорий и подвалов многоэтажек. Сейчас вода сошла, на местах ведется восстановление инфраструктуры.