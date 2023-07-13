Найдены тела двух пропавших без вести на Кубани

Опубликовано: 10:46, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

тела двух жителей Туапсинского района были обнаружены после наводнения. Ранее они числились пропавшим без вести.

Два человека, числившиеся пропавшими без вести, погибли из-за наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.

"Найдены тела двух пропавших без вести в результате прошедших ливней в Туапсинском районе Кубани"

– прокуратура Краснодарского края

Ранее сообщалось о том, что были заведены уголовные дела о пропаже 4 местных жителей.

Напомним, что после сильных ливней на район вылилось три месячные нормы осадков. В результате произошел подъем рек до опасных отметок и подтопления придомовых территорий и подвалов многоэтажек. Сейчас вода сошла, на местах ведется восстановление инфраструктуры.