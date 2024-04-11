Кубанские огнеборцы всю ночь тушили лесной пожар

Минувшей ночью в Георгиевском участковом лесничестве на территории Туапсинского района Краснодарского края вспыхнул пожар – огонь охватил полгектара леса, а за ночь площадь возгорания выросла почти до трех гектаров, локализовали его лишь утром.

Минувшим вечером на пульт дежурного пожарной охраны Туапсинского района Краснодарского края поступило сообщение о пожаре в Георгиевском участковом лесничестве, сообщает краевой лесопожарный центр.

Задымление обнаружила система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель" – как определили прибывшие на вызов огнеборцы, загорелась лесная подстилка на площади 0,5 га, - передает "Интерфакс".

Огонь тушили всю ночь – локализовать его удалось лишь к утру.

"Сегодня, 18 апреля, в 6:30 мск работникам Краевого лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 2,8 га"

- лесопожарный центр Кубани

Сейчас огнеборцы ведут проливку леса, чтобы избежать его повторного возгорания, а также устраняют оставшиеся мелкие островки огня.

Это второй пожар в Туапсинском районе за сутки – накануне днем низовой пожар площадью в 0,7 га охватил здесь Шаумянское участковое лесничество.