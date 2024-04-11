Вестник Кавказа

В Апшеронске пылает склад с пиломатериалами

В Апшеронске пылает склад с пиломатериалами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В краснодарском Апшеронске сегодня вспыхнул масштабный пожар на складе пиломатериалов – огонь охватил площадь более тысячи квадратных метров, однако огнеборцам удалось оперативно локализовать его.

Кубанские спасатели борются с огнем на складе с пиломатериалами в городе Апшеронске Краснодарского края, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Апшеронске огонь охватил 1 тыс. кв. метров двухэтажного склада с пиломатериалами. На месте работают 38 специалистов и 12 единиц техники"

- МЧС Кубани

Сейчас спасателям удалось локализовать возгорание, они продолжают тушение пожара, передает "Интерфакс".

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Евпатории ночью тушили экзотариум

В Евпатории ночью тушили экзотариум

На Дону ушел под землю участок пахотного поля

На Дону ушел под землю участок пахотного поля

Кубань предупредили об опасности лавин

Кубань предупредили об опасности лавин

На жительницу Краснодара рухнул светофор

На жительницу Краснодара рухнул светофор

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы