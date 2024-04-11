В Апшеронске пылает склад с пиломатериалами

В краснодарском Апшеронске сегодня вспыхнул масштабный пожар на складе пиломатериалов – огонь охватил площадь более тысячи квадратных метров, однако огнеборцам удалось оперативно локализовать его.

Кубанские спасатели борются с огнем на складе с пиломатериалами в городе Апшеронске Краснодарского края, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Апшеронске огонь охватил 1 тыс. кв. метров двухэтажного склада с пиломатериалами. На месте работают 38 специалистов и 12 единиц техники"

- МЧС Кубани

Сейчас спасателям удалось локализовать возгорание, они продолжают тушение пожара, передает "Интерфакс".

О жертвах и пострадавших не сообщается.