Националисты Армении выбрали нового "лидера" на летний сезон

Националистическая оппозиция в Армении выбрала новую "замену" Никола Пашиняна на посту премьер-министра – подконтрольного Сержу Саргсяну чиновника из общины Масис, члена саргсяновской Республиканской партии Давида Амбарцумяна. Амбарцумян уже попросил прочие оппозиционные силы объединиться вокруг него, не глядя на его членство в РПА.

Армянская националистическая оппозиция начинает новый летний сезон протестной активности – накануне Республиканская партия призвала парламентский блок "Честь имею" (обе организации контролируются бывшим президентом и одним из лидеров армянского национализма Сержем Саргсяном) запустить процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна, а сегодня "Честь имею" озвучила номинального лидера очередной серии антиправительственных протестов.

Если в прошлом году в качестве спасителя Армении националисты продвигали священника из Тавушской области Баграта Галстаняна, то в этом в качестве замены Пашиняна гражданам предложен чиновник Давид Амбарцумян – руководитель общины Масис, член Республиканской партии.

"Фракция "Честь имею" на заседании, состоявшемся 7 июня, единогласно приняла решение в соответствии с конституционным законом "Регламент Национального собрания" выступить с предложением о выражении недоверия премьер-министру, выдвинув в качестве кандидата Давида Амбарцумяна"

– "Честь имею"

От замены священника на чиновника тактика националистов не поменялась, что подтвердил сам Амбарцумян, попросивший граждан Армении не обращать внимания на тот факт, что он является членом националистической партии Саргсяна – как и Галстанян год назад, как и другие деятели в 2021-2023 годах, он заявил, что оппозиции надо объединиться против Никола Пашиняна, отложив политические разногласия.

"Искренне призываю всех оппозиционеров объединиться и готов реагировать на все подобные призывы... Лишен нездоровых амбиций. Цель только одна - освободиться от зла"

– Давид Амбарцумян

При этом Амбарцумян даже не пообещал, что выйдет из Республиканской партии, чем лишний раз обнажил истинные цели националистов – неважно как, неважно с кем в статусе формального лидера, но вернуться во власть, изгнав из парламента и правительства Никола Пашиняна и "Гражданский договор".

Сам по себе импичмент не имеет шансов даже пройти в повестку дня парламента – у обоих националистических фракций всего 34 депутатских мандата при необходимых 36. Однако это лишь начало летней активности оппозиции, и далее стоит ожидать, что Давид Амбарцумян, как Баграт Галстанян год назад, возглавит протестные акции и будет продвигаться как лучший выбор для Армении, чем Никол Пашинян.

Конечная цель – выход на парламентские выборы 7 июня 2026 года с улучшенными относительно кампании 2021 года электоральными позициями.