Вестник Кавказа

Набиуллина и глава ЦБ Турции обсудят инфляцию на Финансовом конгрессе

Банк России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Финансовом конгрессе Банка России, который стартует сегодня, будет участвовать глава ЦБ Турции. Набиуллина и Карахан проведут дискуссию 2 июля.

Сегодня в рамках  Финансового конгресса Банка России состоится дискусссия, специальным гостем которой станет глава турецкого ЦБ Фатих Карахан.

Финансовый конгресс Банка России проходит в Петербурге со 2 по 4 июля. На первый день мероприятия запланирована дискуссия, участниками которой станут глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава ЦБ Турции Фатих Карахан.

Карахан с лета 2023 года был зампредом ЦБ Турции, с февраля 2024 года занимает должность главы Центробанка страны. Сейчас инфляция в Турции опустилась ниже 36%, это минимальный уровень с осени 2021 года.

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