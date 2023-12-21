На юге Ирана произошел мощный взрыв

Недалеко от города Шираз сегодня прогремел взрыв. Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.
В субботу, 6 января, в южной части Ирана прогремел взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент случился у озера Бахтеган, расположенного неподалеку от города Шираз.
Информацию о взрыве подтвердил глава Управления кризисными ситуациями ИРИ.
"Причина взрыва неизвестна, но, согласно данным аэропорта Шираза, в регионе не зафиксировано крушение пассажирского самолета или вертолета"
– Гуламреза Гулами
Он подчеркнул, что по факту произошедшего началось расследование.
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