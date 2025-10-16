На таможне СКФО пресекли вывод ОПГ 1 млрд рублей за рубеж

Сотрудники таможни СКФО помешали участникам ОПГ вывезти из России 1 млрд рублей. Об этом сообщил начальник Северо-Кавказской оперативной таможни Вадим Середин.

Начальник Северо-Кавказской оперативной таможни Вадим Середин сообщил о пресечении деятельности ОПГ по выводу денежных средств в размере 1 млрд рублей за рубеж. Руководитель ведомства уточнил, что в составе преступления - 16 эпизодов.

"Северо-Кавказской оперативной таможней была пресечена деятельность организованной преступной группы, выявлено 16 эпизодов вывода денежных средств за границу. Общая сумма - порядка миллиарда рублей"

- Вадим Середин

По словам Середина, сотрудники таможни изъяли ценный артефакт и партию антикварного холодного оружия.

Уголовное дело в отношение задержанных расследуют на территории Карачаево-Черкесской Республики. Информация об участниках ОПГ не уточняется.