На Ставрополье детский лагерь эвакуировали из-за природного пожара

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае эвакуировали детей из детского лагеря "Радуга" на фоне природного пожара.

В Георгиевском округе Ставрополья провели эвакуацию детского лагеря "Радуга" из-за приближения природного пожара, передал глава региональной администрации Андрей Зайцев. 

"В связи с сильным задымлением территории произведена эвакуация детей на безопасное расстояние. Угрозы возгорания помещений нет"

– Андрей Зайцев 

Как уточнил Зайцев, в настоящий момент наиболее интенсивное возгорание фиксируется в районе автомобильной трассы Западный обход Георгиевска. К месту инцидента прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.

