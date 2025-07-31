Свыше 20 чиновников лишились работы из-за утраты доверия на Ставрополье

Более двух десятков чиновников остались без работы на Ставрополье. В прокуратуре отметили, что все они были уволены в связи с утратой доверия.

В Ставропольском крае за последние полгода потеряли работу более 20 чиновников. Об этом сказано в сообщении, распространенном 13 августа прокуратурой региона.

Там уточнили, что чиновники были уволены из-за утраты доверия.

Кроме того, в надзорном ведомстве поведали, что с января по июнь 2025 года на Ставрополье удалось пресечь более 1 тыс нарушений антикоррупционного законодательства.

"В первом полугодии 2025 года надзорным ведомством пресечены около 1,3 тыс нарушений антикоррупционного законодательства (...). Около 600 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а 26 из них лишились своих постов в связи с утратой доверия"

– пресс-служба прокуратуры

В общей сложности в первой половине нынешнего года с правонарушителей взыскали в доход государства более 120 млн рублей.