Вестник Кавказа

На рейсе Петербург – Минводы треснуло лобовое стекло

На рейсе Петербург – Минводы треснуло лобовое стекло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Россия" сообщила, что на рейсе Петербург– Минеральные Воды треснуло лобовое стекло, и объяснила свои дальнейшие действия.

Сегодня пресс-служба авиакомпании "Россия" подтвердила факт случившегося накануне происшествия. У самолета, движущегося из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, треснуло лобовое стекло.

Рейс FV6857 выполнялся 20 июня. Сообщается, что самолет "Боинг 737–800" взлетел исправным, однако с приближением к Астрахани пилоты увидели множественные трещины на лобовом стекле с левой стороны.

В день происшествия передавалась иная причина экстренной посадки. Ей выступило плохое самочувствие одного из пассажиров.

В целом, это уже не первое происшествие, которое касается технической неисправности воздушного судна "России". В конце этого мая в течение полета из Петербурга в Сочи был экстренно посажен самолет в Минводах.

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