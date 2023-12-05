На освобожденных территориях Азербайджана откроются центры занятости

Центры по трудоустройству будут открываться на освобожденных территориях Азербайджана. В прошлом году в Физули 16 работодателями было представлено более сотни вакансий, в Лачине – ровно две сотни позиций.

Вопросом о том, где найти работу бывшим временным переселенцам Азербайджана, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории, будут заниматься открывающиеся центры занятости.

Об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в 2023 году и задачам на 2024 год.

«Были налажены контакты с более чем 250 работодателями, ведущими деятельность на освобожденных от оккупации территориях, до 70-ти из них оказана поддержка в удовлетворении потребности в кадрах» – Мустафа Аббасбейли

Далее он обратил внимание на то, что в минувшем году в Физули 16 работодателями было представлено более сотни вакансий, в Лачине – ровно две сотни позиций.