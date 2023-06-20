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На Курбан хайит в Узбекистане будут отдыхать пять дней

На Курбан хайит в Узбекистане будут отдыхать пять дней
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Узбекистана разъяснили, сколько дней отдыха в 2023 году полагается на празднование Курбан хайита. Предстоит пять выходных дней подряд.

Пять дней отдыха ожидает жителей Узбекистана на следующей недели, сообщает Минюст республики. Дополнительные нерабочие дни связаны с праздником Курбан хайит.

В 2023 году Курбан хайит или Ид аль-Адха отмечается в среду, 28 июня, это первый из череды нерабочих дней. Отдыхать в Узбекистане будут также в четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

Выход на работу состоится в понедельник, 3 июля.

В этот праздник основным обрядом является жертвоприношение, чаще всего в жертву приносят животное, барана.

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