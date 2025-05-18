На Каспии завершились военные учения Азербайджана и Казахстана

Азербайджанские и казахстанские военные провели совместные учения в Каспийском море. Они начались в Актау несколько дней назад.
В Каспийском море состоялись совместные азербайджано-казахстанские военные учения под названием "Каспийский бриз 2025". Об этом сказано в сообщении, распространенном в четверг Минобороны центральноазиатской республики.
В ходе учений стороны отрабатывали стрельбы по различным целям и уничтожение плавающих мин. Тренировались также навыки совместного маневрирования и поисково-спасательные операции.
Помимо этого, в рамках маневров осуществлялась организация противовоздушной обороны.
Напомним, учения стартовали в Актау в этот вторник, 17 июня.